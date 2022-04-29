Москва, 29 апреля 2022, 18:03 — REGNUM Жителей девяти стран мира наградили за участие в проекте «За нами правда». Представители Германии, Сербии, Индии, Бразилии и других государств открыто выражают поддержку России при помощи своего Z-контента.
«Молодёжка ОНФ» вручила футболки и кружки с Z-символикой новым победителям народного интернет-проекта «За нами правда». Уже более 43 тысяч человек из всех регионов России и других стран мира прислали на проект свой авторский контент – свыше 220 тысяч видеороликов, изображений и стихов в поддержку спецоперации.
На этот раз призерами конкурса стали представители зарубежных стран. Среди тех, кто приехал в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении – жители Бразилии, Мадагаскара и Сербии. Также в числе победителей граждане Германии, Индии, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Эквадора.
Одна из самых запоминающихся работ – стихотворение «Я перестала спать спокойно» Светланы Искорки, жительницы Германии. Светлана написала его еще в 2014 году, когда узнала о происходящих на Донбассе событиях.
Писатель и адвокат из Иордании Насер Абу Нассар прислал на конкурс посты со словами поддержки действий Президента Владимира Путина. Молодой человек рассказал, что его родители познакомились в России, когда были студентами РУДН.
Также среди призеров Энрике Домингес из Бразилии, Андрей Байер из Германии, Шри Ашок Радж из Индии, Анатолий Истомин из Казахстана, Александр Рабенатулутра из Мадагаскара, Милош Дурин из Сербии, Алишер Абдувахидов из Узбекистана и Наталья Донцова из Эквадора.
Отдельным призом была отмечена Дарья Алмакаева из России. Специально для церемонии награждения иностранных участников школьница из Самарской области прислала музыкальный клип в поддержку спецоперации, в котором исполнила песню «Моя Россия», написанную ее мамой.
Принять участие в народном-интернет проекте и получить призы от команды «Молодёжка ОНФ» может любой желающий. Авторы лучшего контента определяются по наибольшему числу лайков в соцсетях. Победителей конкурса награждают фирменным Z-мерчем, а также годовыми подписками на популярные российские интернет-сервисы.
Посетители сайта проекта, страниц проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеграм-канала «За нами правда» могут в удобной форме отправить собственный контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться с ними в Интернете понравившимся изображением или видео.