Москва, , 18:03 — REGNUM Жителей девяти стран мира наградили за участие в проекте «За нами правда». Представители Германии, Сербии, Индии, Бразилии и других государств открыто выражают поддержку России при помощи своего Z-контента.

«Молодёжка ОНФ» вручила футболки и кружки с Z-символикой новым победителям народного интернет-проекта «За нами правда». Уже более 43 тысяч человек из всех регионов России и других стран мира прислали на проект свой авторский контент – свыше 220 тысяч видеороликов, изображений и стихов в поддержку спецоперации.

На этот раз призерами конкурса стали представители зарубежных стран. Среди тех, кто приехал в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении – жители Бразилии, Мадагаскара и Сербии. Также в числе победителей граждане Германии, Индии, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Эквадора.

«Мы видим за рубежом большую поддержку действий российского Президента и нашей армии. Жители самых разных стран мира принимают активное участие в проекте «За нами правда», присылая свои авторские ролики и изображения. Или распространяют в соцсетях контент, созданный россиянами и переведенный на другие языки волонтерами-лингвистами. Таким образом, отправляя свои работы на сайт проекта, народные авторы могут рассчитывать на то, что их услышат не только в нашей стране. А иностранные участники могут поддержать справедливое и многополярное мироустройство, которое и отстаивает своими действиями Россия», — отметила участница команды «Молодёжка ОНФ» Александра Кашурникова .

Одна из самых запоминающихся работ – стихотворение «Я перестала спать спокойно» Светланы Искорки, жительницы Германии. Светлана написала его еще в 2014 году, когда узнала о происходящих на Донбассе событиях.

«Я родилась в Казахстане, сейчас живу с семьей в Германии, но душой я всегда с Россией. Мечтаю съездить на Донбасс, познакомиться с людьми, которые там бывали. Когда в 2014 году начались обстрелы Донбасса, мой муж почти непрерывно смотрел новости, и у него на лице были слезы. Целое поколение детей возрастом примерно, как моя дочь, выросло в подвалах. Тогда, в боли, и родились мои стихи», — рассказала победитель конкурса «За нами правда» Светлана Искорка.

Писатель и адвокат из Иордании Насер Абу Нассар прислал на конкурс посты со словами поддержки действий Президента Владимира Путина. Молодой человек рассказал, что его родители познакомились в России, когда были студентами РУДН.

«Интерес к русской культуре и традициям я проявлял с детства. Например, учить язык начал, чтобы понимать маму и папу. Они часто общались на русском, особенно, когда хотели спрятать от меня сладости. Так перехитрил родителей и выучил один из самых красивых языков мира. В свое время меня впечатлили книги о бесстрашии и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны. Наш народ тоже боролся с нацизмом, поэтому я понимаю и поддерживаю действия российских военных. Мы с друзьями готовим серию мероприятий ко Дню Победы – я знаю, что для жителей России это чуть ли не главный праздник, и мы хотим поддержать русский народ. Мы с вами! Своих не бросаем!» — сказал победитель конкурса «За нами правда» из Иордании Насер Абу Нассар.

Также среди призеров Энрике Домингес из Бразилии, Андрей Байер из Германии, Шри Ашок Радж из Индии, Анатолий Истомин из Казахстана, Александр Рабенатулутра из Мадагаскара, Милош Дурин из Сербии, Алишер Абдувахидов из Узбекистана и Наталья Донцова из Эквадора.

Отдельным призом была отмечена Дарья Алмакаева из России. Специально для церемонии награждения иностранных участников школьница из Самарской области прислала музыкальный клип в поддержку спецоперации, в котором исполнила песню «Моя Россия», написанную ее мамой.

Принять участие в народном-интернет проекте и получить призы от команды «Молодёжка ОНФ» может любой желающий. Авторы лучшего контента определяются по наибольшему числу лайков в соцсетях. Победителей конкурса награждают фирменным Z-мерчем, а также годовыми подписками на популярные российские интернет-сервисы.

Посетители сайта проекта, страниц проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеграм-канала «За нами правда» могут в удобной форме отправить собственный контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться с ними в Интернете понравившимся изображением или видео.