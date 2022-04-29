Мадрид, , 17:59 — REGNUM Испания направила Украине 200 тонн военных грузов, которые сейчас идут к месту употребления, сообщает 29 апреля АР со ссылкой на правительство королевства.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным испанского минобороны, судно «Исабель» уже доставило грузы для украинских нацистов в польский порт Гдыни, где военное оборудование было выгружено для его дальнейшей перевозки на базы материально-технического снабжения на территории Украины.

В составе груза — более 40 единиц автотранспорта различного назначения.

Ранее о выделении помощи украинским нацистам объявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Киев. Ранее укронацисты получили от Мадрида 1370 противотанковых гранатометов, 700 тыс. патронов, санитарный бронеавтомобиль и различные медицинские средства.

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