Москва, , 17:58 — REGNUM Власти США не оказывали российскому лётчику Константину Ярошенко медицинскую помощь. Об этом он лично 29 апреля сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ярошенко отметил, что неоднократно просил оказать ему медицинскую помощь, в которой он нуждался после пыток, которые производили над ним американцы. Однако каждый раз власти США отказывали ему. Пребывание в американской тюрьме, куда его поместили якобы за попытку контрабанды наркотиков, также было невыносимо.

«Отношение ко мне было не как с человеком, а как с бездушным существом. Это с самого начала моего похищения в Либерии. В США со мной обращались самым худшим образом. Не взирая на мои обращения. Попросту многие вещи американские власти игнорировали. Находиться в американских застенках ни за что было для меня ещё большим давлением. Я чувствовал себя ужасно», — сказал Ярошенко.

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