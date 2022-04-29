29 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Льготные условия по ипотеке предусмотрены для определенных категорий граждан для улучшения жилищных условий. Смогут ли в дальнейшем эти же категории граждан, чье жилье было продано самостоятельно, в том числе, как предлагают эксперты, с передачей прав на льготную ставку по ипотеке новому собственнику, сохранить за собой право на улучшение жилищных условий на льготных основаниях?

Галина Смирнова, , 18:45 — REGNUM Разрешить продажу квартир с незакрытой ипотекой на вторичном рынке с переходом к новому собственнику льготных условий по ипотечному кредиту предложил один из экспертов, чье мнение опубликовала «Российская газета». Директор «Жилфонда» Александр Чернокульский, который и поделился этим мнением, считает, что таким образом можно стимулировать покупательскую активность на рынке готовых квартир.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, данные Домклик показали, что за последние 30 дней средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке по всей России выросла на 3% — со 102 151 до 105 263 р. за кв. м. Увеличилось на 4,7% за этот же период и количество активных объявлений о продаже вторичной недвижимости по России: в Москве — на 2,1%, в Санкт-Петербурге — на 19%, в Новосибирске — на 10%. С одной стороны, как указывают аналитики, это может говорить о том, что продавцы, решившие приостановить продажу в марте, постепенно стали возвращаться на рынок. С другой — о том, что на сайтах-агрегаторах появилось больше несуществующих вариантов, подогревающих рынок, и квартир по завышенным ценам.

При этом существенно снизилось количество конверсий предложений в реальные сделки в апреле. Например, в Новосибирске количество сделок сократилось на 38%, тогда как в предыдущие два года в этом месяце наблюдался стабильный рост по сравнению с мартом — в 2021 году на 28,9%, а в 2020-м на 27,8%. Александр Чернокульский объяснил, что одобрения по ипотеке, полученные до поднятия ключевой ставки, уже истекли, накопления, которые люди стремились инвестировать, заканчиваются, недорогие ликвидные варианты либо куплены, либо сняты с продажи.

То есть предпосылок для того, чтобы покупательская активность в недвижимости снова начала расти, по его мнению, не так много. На первичном рынке, говорит Чернокульский, стимулировать продажи планируется при помощи льготной ипотеки, а на вторичном — существенную роль могут сыграть банки: сейчас обсуждается возможность продажи квартир вместе с ранее выданными на них ипотечными кредитами.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сейчас, как объяснил эксперт, для продажи квартиры, находящейся в ипотеке, необходимо погасить кредит, а новому собственнику для покупки приходится брать другой кредит, уже по нынешней высокой процентной ставке. Предлагается же «передавать» кредит с низкой ставкой от одного владельца жилья другому. По словам Чернокульского, если банки согласуют такую процедуру, то это оживит рынок готовых квартир.

Отметим, что в середине декабря российские СМИ сообщали о том, что в Госдуме рассматривается законопроект, инициированный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»), которым предлагалось предоставить гражданам возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, находящееся в залоге у банка. Как сообщало агентство ТАСС, ранее Яровая поясняла, что анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в настоящее время гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион, и на практике это имущество продается по низкой цене.

Законопроект же, по её словам, направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намерен отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк, и банк дает разрешение гражданину в течение полугода самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная стоимость, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся сумму долга гражданина, что позволит ему по рыночной цене реализовать жилье и активно находить покупателя. Если в течение полугода он успешно решит эту задачу, то получит право заключить трехсторонний договор, который обеспечит полную компенсацию выплат банку. При этом для гражданина, указывала Яровая, создается возможность получения сверх суммы долга средств, которые позволят ему компенсировать свои ранее понесенные затраты.

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Именно должник максимально заинтересован в том, чтобы продать имущество как можно быстрее и по максимально возможной цене. Вводимые законопроектом новации позволят ускорить реализацию заложенного имущества, что позволит сократить рост суммы задолженности, снизит затраты на реализацию — не потребуется привлекать к реализации предмета залога организатора торгов, ФССП и оценщика. Принятие законопроекта позволит защитить права граждан-должников и создаст необременительные механизмы реализации заложенного имущества», — приводило информагентство ТАСС один из тезисов пояснительной записки к проекту закона.

Напомним, что 15 декабря 2020 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении. При этом комитету Госдумы по финансовому рынку надлежало доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его в Думу на рассмотрение во втором чтении. Между тем, заметим, льготные условия по ипотеке предусмотрены для определенных категорий граждан для улучшения жилищных условий. Следовательно, возникает вопрос, смогут ли в дальнейшем эти же категории граждан, чье жилье было продано самостоятельно, в том числе, как предлагают эксперты, с передачей прав на льготную ставку по ипотеке новому собственнику, сохранить за собой право на улучшение жилищных условий на льготных основаниях?