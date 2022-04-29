р-н Ялуторовский, , 17:56 — REGNUM В тюменском селе скутер столкнулся с автомобилем «Заз Шанс». Пострадали двое детей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

На месте происшествия Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 28 апреля на ул. Школьной в селе Киево Ялуторовского района. Предварительно установлено, что автомобиль ехал по второстепенной дороге и поворачивал, не пропустив скутериста. За рулём скутера находилась не имеющая водительских прав 14-летняя школьница, которая ещё и перевозила свою шестилетнюю сестру.

Обе девочки травмированы и госпитализированы. Водитель скрылся с места ДТП, но 29 апреля был установлен и задержан. Как выяснилось, он был лишён права управления транспортом за пьяное вождение, а автомобиль не зарегистрирован в органах ГИБДД.

Суд приговорил водителя «Заз Шанс» к 100 часам исправительных работ. Ему ещё предстоит ответить за оставление места ДТП. Сведения о несовершеннолетней скутеристке будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям.