Москва, , 19:32 — REGNUM Российский актёр Сергей Безруков считает необходимым возобновление показов советских мультфильмов и сказок на телевидении. Об этом 29 апреля пишет портал «Культуромания».

Сергей Безруков Kremlin.ru

По мнению актёра, многие известные советские мультфильмы будут интересны современным детям, поскольку в них учили доброте и честности. Также Безруков заверил, что главной целью советского кинематографа было воспитание достойного поколения, что по-настоящему важно для нынешнего мира.

Ранее Сергей Безруков заявил о том, что большая часть российских кинотеатров может закрыться в ближайшее время. Подобная проблема обусловлена отсутствием в прокате зарубежных кинолент.

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