Кабул, , 17:56 — REGNUM Количество погибших в результате взрыва в мечети Кабула выросло до десяти человек, еще как минимум 15 человек пострадали, сообщает 29 апреля Reuters со ссылкой на представителя МИД Афганистана.

Кабул

В свою очередь агентство Associated Press сообщает о 20 пострадавших со ссылкой на представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в афганской провинции Балх также прогремело несколько взрывов. По словам источников, по меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

21 апреля более 150 человек были убиты и ранены в результате кровавого нападения на мечеть Се Дукан в Мазари-Шарифе.

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