Бухарест, 29 апреля 2022, 17:49 — REGNUM Несколько сотен человек были эвакуированы со станции «Герои Революции» в метро столицы Румынии из-за обнаружения на балюстраде эскалатора подозрительного пакета. Об этом 29 апреля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Проверка подозрительно сумки сапером
Проверка подозрительно сумки сапером

Согласно официальной информации, на место происшествия прибыли оперативные бригады МВД, а также взрывотехники и кинологи. В государственной компании Metrorex, обеспечивающей работу метрополитена, в связи с инцидентом поезда на станции «Герои революции» временно не останавливаются.

Напомним, случаи терроризма в Румынии крайне редки. Тем не менее правоохранители реагируют на каждое тревожное сообщение, поступающее по каналам универсальной службы «112».

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