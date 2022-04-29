Бухарест, , 17:49 — REGNUM Несколько сотен человек были эвакуированы со станции «Герои Революции» в метро столицы Румынии из-за обнаружения на балюстраде эскалатора подозрительного пакета. Об этом 29 апреля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Проверка подозрительно сумки сапером

Согласно официальной информации, на место происшествия прибыли оперативные бригады МВД, а также взрывотехники и кинологи. В государственной компании Metrorex, обеспечивающей работу метрополитена, в связи с инцидентом поезда на станции «Герои революции» временно не останавливаются.

Напомним, случаи терроризма в Румынии крайне редки. Тем не менее правоохранители реагируют на каждое тревожное сообщение, поступающее по каналам универсальной службы «112».

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