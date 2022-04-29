Ярославль, , 17:45 — REGNUM В Некрасовском районе Ярославской области найдены фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского управления Следственного комитета.

Место поиска СУ СКР по Ярославской области

Поисковая операция прошла в лесу, на границе Некрасовского района. Помимо сотрудников регионального управления СКР, в розыске участвовали представители Росгвардии и поисковый отряд «Малая Родина».

«Офицеры совместно с поисковиками и росгвардейцами исследовали территорию без поднятия грунта на предмет поиска, идентификации и обезвреживания (уничтожения) опасных предметов, обозначили участки сигнальными лентами для того, чтобы в июле месяце провести исследования грунта по поиску деталей самолёта и останков лётчика. В ходе проведённых работ, на поверхности были найдены детали, которые предположительно могут быть обломками самолёта времён Великой Отечественной войны», — рассказали в Следственном комитете.

Теперь предстоит провести анализ найденных фрагментов. К поисковым работам решено вернуться летом 2022 года.