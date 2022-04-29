Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму $8,5 млрд, вероятно для финансирования запланированной им покупку социальной сети Twitter, сообщает 29 апреля Reuters.

Илон Маск thierry ehrmann

Отмечается, что Маск не планирует дальнейшие продажи акций в ближайшее время.

На текущей неделе предприниматель продал около 9,6 миллиона акций, согласно данным документов о ценных бумагах. Данная цифра соответствует 5,6% его доли в компании.

Напомним, что для поглощения Twitter Маск добился выделения двух кредитов — кредит на $13 млрд и маржинальный кредит на $12,5 млрд, связанный с его акциями Tesla. Оставшуюся сумму он собирается выплатить из собственных средств.

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