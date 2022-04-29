Кострома, 29 апреля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Агропромышленный комплекс Костромской области является одним из наиболее важных секторов экономики региона. Местные фермеры специализируются на растениеводстве и скотоводстве, за счёт чего область обеспечивает себя основными видами продукции. ИА REGNUM поговорило с директором департамента АПК Андреем Плотниковым о перспективах и возможных опасностях, которые могут ждать эту отрасль в будущем.

Андрей Анатольевич Плотников

ИА REGNUM: В китайском языке слово «кризис» пишется двумя иероглифами, один из которых означает «опасность», а другой — «возможность». Поговорим об этом.

Андрей Плотников: Действительно, ситуация сейчас особая и вызывает некоторую настороженность. Я имею в виду возможные проблемы с поставкой запчастей для ремонта техники, средств защиты растений. Но бизнес не терпит пустоты. Что касается запчастей, то местные предприятия сейчас ищут аналоги – они есть в России и странах, которые не вводили санкции в отношении нас. Есть и костромские предприятия, которые могут их произвести в случае необходимости. По средствам защиты растений ситуация интересная. Многие европейские торговые дома имеют представительства в СНГ и, несмотря на заявления об уходе с рынка, реализуют товар через них. Бизнес обходит политику, и это ожидаемо. То есть основной вопрос здесь в удорожании, а не в дефиците.

ИА REGNUM: А что с семенами и удобрениями?

Андрей Плотников: Здесь как раз всё спокойно. Россия является монополистом по производству основных видов удобрений. Что касается азотных — они производятся с помощью газа, который в России есть, калийные удобрения – это наши месторождения, фосфорные – запасы фосфорной руды в апатитах. Что касается специальных удобрений, которые требуются в промышленном производстве – на территории нашего региона есть Буйский химический завод. По семенам в России уже 5 лет действует специальная программа, ориентированная на внедрение сортов отечественной селекции. Мы тоже ведём эту работу и перед Новым годом провели встречу с Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) из Подмосковья. Договорились с ними о том, чтобы на своих полях заложить посевы для испытаний их сортов, и в перспективе наладить дальнейшее сотрудничество.

ИА REGNUM: Всё-таки насколько регион зависим от иностранных семян?

Андрей Плотников: Процент я не скажу, его сложно определить. Да, есть специализированные сорта, от которых фермеры не хотят отказываться. Дело не в том, что они не патриоты. Просто каждый сорт имеет свои отработанные технологии, сроки уборки.

ИА REGNUM: По свежим данным департамента труда и социальной защиты за последний месяц в Костромской области в 1,7 раза возросло количество работников, находящихся под риском увольнения. Затронула ли эта проблема агропромышленный комплекс?

Андрей Плотников: В сельхозпредприятиях есть вакансии, около 280 человек в качестве постоянных работников всегда требуется. Это агрономы, ветеринары, бухгалтера, трактористы, дояры, механики, электрики. Плюс не забывайте, что полеводство, например, нуждается в сезонных специалистах на посевные, уборочные работы. Сельское хозяйство может выступить тем самым буфером, куда смогут прийти люди, потерявшие работу.

ИА REGNUM: Можно ли уже посчитать ущербы аграриев от нарушения логистических цепочек, ограничения рынков сбыта?

Андрей Плотников: Статистика считается по итогам года, поэтому пока, увы, нет. Мы можем только мониторить текущие моменты и пытаться оказывать на них воздействие. По рынку удобрений Минсельхоз принял решение зафиксировать квоты для каждого региона по ценам, сформированным на май–июнь прошлого года. Поэтому сейчас наши предприятия приобретают удобрения по льготным ценам. К тому же государство сохранило льготное кредитование для этой сферы. Обобщая вышесказанное, фатализма у производителей нет. Они приспосабливаются, заменяют все, что можно заменить, не останавливают инвестиции. Фермеры прекрасно понимают, что вложившись в ремонт, модернизацию по сегодняшним ценам через 1 — 1,5 года их цены будут ниже, чем у конкурентов.

Наталья Диева ИА REGNUM Картофель

ИА REGNUM: Что Костромская область может заместить для России в плане очевидных вещей вроде картофеля, и в плане экзотики?

Андрей Плотников: Про эксклюзив скажу так: каждый опытный игрок в зависимости от имеющихся ресурсов и специализации прощупывает, куда ему двигаться, какие есть каналы сбыта. Советовать что-либо в этой сфере, учитывая высокий элемент неопределённости — дело неблагодарное. Но есть несколько вещей, заниматься которыми в Костромском регионе выгодно. Например, наши птицефабрики очень зависимы южных от предприятий, которые продают им жмыхи и шроты. Это отходы после отжима рапсового и подсолнечного масла. Для того, кто сможет производить рапс, востребованный в России, и сможет организовать переработку, открывается широкое поле сбыта. Кстати, вы упоминали семена. Так вот, наш регион очень благоприятен для их производства с точки зрения фито-санитарных условий. Ряд предприятий работают в этой сфере, поставляя продукцию не только в Россию, но и в Казахстан, Узбекистан. Область вообще может стать плацдармом по выращиванию семян, особенно многолетних трав. Это несложная технология, да и продукция всегда будет востребована в нашей зоне, поскольку многолетние травы — кормовая база для скота. Но есть одна особенность – это долгосрочная игра. Если мы семенники заложим сейчас, то продукт получим только в 2023 году. Это касается в первую очередь семенников овощных культур. Мясное направление тоже перспективно. Дело в том, что у Костромы большой потенциал в части переработки – у нас достаточно мясокомбинатов, и их потребности по мясу высоки. Некоторые закупают его в соседних регионах, им просто не хватает местного продукта для загрузки производственных мощностей. Также перспективное направление — продукты глубокой переработки. Например, «Coca‑Cola». Уйдёт или нет с рынка – непонятно. Между тем в Костромской области есть несколько предприятий, занимающихся производством прохладительных напитков. Пожалуйста, дерзайте. И хочу отметить, что во время простоя европейских компаний у российских потребителей будет формироваться новый спрос. Они сейчас по сути теряют деньги, вложенные в развитие и маркетинг. Наши же предприятия могут заходить на эти позиции, тратя на продвижение гораздо меньше средств. Сейчас вообще время агрессивного захода в новые ниши.

ИА REGNUM: Недавно коллеги из одного из костромских СМИ сказали, что местные сыроделы готовы накормить сыром буквально «всю Россию». Согласны ли вы со столь оптимистичным заявлением?

Андрей Плотников: Заявление очень одиозное, к его реализации однозначно надо стремиться. Если без шуток, то мы готовы не столько завалить внутренний рынок объёмом, сколько удивить его качеством и ассортиментом. В регионе производится 39 видов сычужных сыров, кроме этого – бурата, рикотта, шредер. Отличные твёрдые сыры. Что касается статистики – последние годы производство показывает устойчивый рост где-то на 4%. В 2021 году было произведено 5,1 тысячи тонн продукта. С 2015 года производство увеличилось в 2 раза. Не забывайте – у нас есть костромская порода коров, сыропригодность молока которой очень велика. В нём высокое содержание белка, оно гипоаллергенное. Комбинация этих уникальных возможностей даёт нам неоспоримое преимущество перед другими регионами.

ИА REGNUM: Какую долю сыра от общего объема производит Костромской регион?

Андрей Плотников: Сложно сказать, тут необходимо считать по каждому виду отдельно.

ИА REGNUM: Опять же одно местное СМИ рассчитало долю от общего объёма, и получилось менее 1%… Получается Кострома – совсем не сырная столица?

Андрей Плотников: Вероятнее всего расчёт был некорректен, ведь в общей валовке учитывается всё, вплоть до плавленых сырков «Дружба». Так что я был бы аккуратен с такими кавалерийскими нападками.

ИА REGNUM: Но если у нас есть все условия, даже соответствующий бренд – почему мы ещё не завалили сыром пол России?

Андрей Плотников: На производство 1 килограмма сыра уходит как минимум 10 килограмм молока, это очень ёмкий с точки зрения сырья продукт. Ежегодно у нас производится 97 тонн молока, большая часть которого идёт на сыр, творог, масло. Чтобы начать производить кратно больше сыра, придётся организовать большое молочное производство. Это серьёзная и экономически непростая задача, требующая строительства ферм, подготовки земель для производства корма, и прочее. Все это ляжет в ценообразование. Потянет ли эту цену население, большой вопрос. Наши производители хорошо это понимают, и нашли некий баланс между спросом и предложением.

ИА REGNUM: В одном из интервью замгубернатора региона Юрий Маков призвал косАндрей Плотников: тромичей заводить огороды, как в 1990-е. Действительно ли всем сейчас необходимо браться за обработку земли?

Андрей Плотников: Не всем, а тем, кто может и хочет. Думаю, это больше актуально для больших семей, у которых есть рабочие руки и время. Что говорить — свой запас продуктов питания это всегда хорошо.

ИА REGNUM: Прогнозируете ли вы повышение интереса к мере поддержки в виде предоставления бесплатной земли под огороды? В 2021 году из 529 наделов востребованными оказались 411.

Андрей Плотников: В 2022 году у нас будет организован 601 надел, повышения спроса, конечно, ожидаем.

ИА REGNUM: Губернатор поручил увеличить посевные площади зерновых и овощей. Как именно они будут увеличены и не возникнет ли проблем с хранением и реализацией после сбора культур, поскольку основными из них область себя обеспечивает?

Андрей Плотников: Цифры уточняются, но мы понимаем, что по овощам плюсом будет примерно 118 гектаров – на 34% больше, чем в 2021 году. По картофелю – плюс 163 гектара или 14%. Задачи вырастить максимально много овощей нет, есть задача обеспечить себя, и может быть, продать какое-то количество соседям. Важно понимать, что овощи и картофель имеют чётко выраженную сезонность. Если мы затарили овощехранилище на 1000 тонн, и в месяц на электроэнергию отдаём, скажем, по 1 млн рублей, то к весне после перебора и продажи овощей станет меньше, а затраты останутся те же. И это я сказал только про электричество. Стоимость сезонной продукции всегда начинает расти, важно чтобы она была адекватной. По хранилищам мы провели полную инвентаризацию. Для сравнения, в предыдущие годы загрузка мощностей была на уровне 65%, следовательно, место у нас есть.

ИА REGNUM: А что со сбытом?

Андрей Плотников: Всё будет как обычно, продажа через торговые сети по наработанным связям, рынки и ярмарки. Кстати, про рынки есть интересная тема. Сейчас мы прорабатываем вариант появления оператора, который скупал бы излишки овощей у населения. Идея довольно интересная, ведь не все дачники готовы стоять на рынке из-за мешка картошки, да ещё и тратиться на её привоз. Мне кажется, это направление очень перспективно.

Каталог сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области

ИА REGNUM: Крайне важная вещь для продвижения – информирование. Будет ли создан ли в Костромской области розничный и оптовый каталог сельхозпродукции, чтобы гости из соседних и столичных регионов могли чётко понять, где и какую костромскую продукцию можно приобрести?

Андрей Плотников: Очень своевременный вопрос. Мы совместно с Центром компетенций разработали и только что отпечатали небольшую партию каталога сельскохозяйственных товаропроизводителей. Там есть информация о местных предприятиях, которые в основном занимаются эксклюзивом – гусями, сыром, пантами, вареньем, мёдом и так далее. Он будет полезен и потребителям, и деловым партнёрам. Мы в этом году его актуализируем, донаполним, и отпечатаем уже большим тиражом, чтобы заносить в кафе, музеи, деловые пространства, распространять на выставках. И, конечно, выложим в сеть.