Колпино, Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга запретил осуществлять демонтаж булыжного покрытия исторического Шлиссельбургского шоссе. Об этом 29 апреля заявили в Санкт-Петербургском филиале Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Шлиссельбургское шоссе

Ранее стало известно, что компания АО «Производственное объединение «Возрождение» ведёт работу по демонтажу покрытия для ремонта Шлиссельбургского шоссе (постройки XVIII–XIX века). Ремонт дороги — один из этапов благоустройства посёлка Усть-Ижора.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) дал положительное заключение, которое подразумевает, что демонтаж булыжного покрытия дороги с последующей выкладкой камня на бетон соответствует регламенту. Однако местные жители посчитали такое решение незаконным, в связи с чем совместно с градозащитниками направили в суд ходатайство о запрете работ.

Встреча неравнодушных к ситуации жителей и активистов состоялась накануне в Усть-Ижоре. На ней граждане смогли сообщить о своём протесте против продолжения демонтажных работ. Чтобы получить помощь по защите исторической дороги, местные жители обратились к депутатам Госдумы и в прокуратуру Колпинского района.