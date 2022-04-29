Вашингтон, 29 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск сообщил банкам, которые согласились помочь профинансировать сделку по покупке Twitter за $44 трлн, о своём намерении урезать зарплаты членам совета директоров социальной сети, чтобы сократить расходы, а также разработать новые способы монетизации твитов. Об этом 29 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Steve Jurvetson Илон Маск

Маск выступил перед лидерами банков, пытаясь убедить их в надежности сделки по поглощению социальной сети, о чем предприниматель заявил 14 апреля.

Маску нужно было убедить банки, что Twitter сможет заработать достаточно денег, чтобы покрыть кредит о котором он попросил. В итоге он смог получить кредит на $13 млрд и маржинальный кредит на $12,5 млрд, связанный с его акциями Tesla. Оставшуюся сумму он собирается выплатить из собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, если сделка на $44 млрд между Илоном Маском и социальной сетью Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.