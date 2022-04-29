МГЕР запускает проект «Гвардия желаний» для детей в ПВР
Москва, 29 апреля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Во Всемирный день исполнения детских желаний, 29 апреля, «Молодая Гвардия Единой России» запустила проект «Гвардия желаний», направленный на исполнение желаний детей из Донбасса. В российских регионах активисты собирают желания детей, находящихся в пунктах временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Об этом журналистам сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
Он также отметил, что акции уже прошли в Тульской, Московской и Смоленской областях. Так, в Тульской области молодогвардейцы привезли в ПВР книги и настольные игры, а вместе с ними передали детям более 200 кг конфет. В Смоленской области активисты подарили детям, находящимся в пункте временного размещения набор настольных игр, а также мячи и наборы для бадминтона. В Подмосковье добровольцы привезли в пункт временного размещения в Зарайске настольные игры и книги для детей.