Верхняя Пышма, Свердловская область, 29 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В цехе брикетирования филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) установили новый 30-метровый конвейер, который транспортирует готовые брикеты на станцию погрузки.

Фото: ugmk. com C97A5020

Новый конвейер повысил эффективность работы цеха — его лента шире прежней на 15 см, что позволяет вмещать больше брикетов, что сокращает время на их подачу. За счет увеличенной ширины ленты происходит меньше просыпей. Кроме того, металлурги уменьшили угол транспортировки ленты, что позволяет сохранить целостность брикетов при их выгрузке.

Замена оборудования была проведена в рамках программы трансформации УГМК. Инициативу реализовали работники цеха централизованного ремонта оборудования, которые выполнили монтаж с высоким качеством.

С установкой конвейера работники цеха выполнили еще ряд улучшений: осуществили переналадку пресса Ludman, заменили привод конвейера № 2 (вместо ременной передачи смонтировали редуктор), ванну смесителя.

Отметим, что цех выпускает брикеты, изготовленные из мелкодисперсного сырья для шахтных печей металлургического цеха «Производства полиметаллов».