Москва, , 17:30 — REGNUM Исполнители Дима Билан и МакSим (Марина Абросимова) представили совместную песню. Релиз композиции состоялся 29 апреля на всех цифровых площадках.

Дима Билан на концерте в Самаре Samadm.ru

Билан и Абросимова переосмыслили хит певицы под названием «Знаешь ли ты». «Наш с МакSим новый взгляд на песню. Музыка, разливающаяся теплом, которая 16 лет назад покорила сердце каждого, возрождается вновь», — прокомментировал выход трека Билан.

Ранее Дима Билан пережил повторное хирургическое вмешательство. Помощь медиков ему понадобилась после недавней операции, связанной с «пищеварительной историей».

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