Москва, 29 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Исполнители Дима Билан и МакSим (Марина Абросимова) представили совместную песню. Релиз композиции состоялся 29 апреля на всех цифровых площадках.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

Билан и Абросимова переосмыслили хит певицы под названием «Знаешь ли ты». «Наш с МакSим новый взгляд на песню. Музыка, разливающаяся теплом, которая 16 лет назад покорила сердце каждого, возрождается вновь», — прокомментировал выход трека Билан.

Ранее Дима Билан пережил повторное хирургическое вмешательство. Помощь медиков ему понадобилась после недавней операции, связанной с «пищеварительной историей».