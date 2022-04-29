Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM Российский певец и музыкант Александр Новиков присоединился к призыву губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «следить за языком», ранее адресованного телеведущему Владимиру Соловьёву.

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В своём обращении к Соловьёву, который оскорбительно высказался о Екатеринбурге, а про Куйвашева сказал, что у чиновника «сказывается уралмашевское прошлое», Новиков назвал тон телеведущего «пасквильным» в отношении жителей региона.

Он разъяснил телеведущему, что Куйвашев не имеет отношения к «уралмашевской группировке», поскольку он приехал из Тюменской области. И что тон губернатора, давшего совет «следить за языком», заступаясь за жителей региона, был корректен.

А если бы замечания в адрес Соловьёва шли от «уралмашеской группировки», они бы звучали совсем по-другому, отметил Новиков. Он призвал Соловьёва, который представляет всю страну, особенно следить за языком.

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