Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Российский певец и музыкант Александр Новиков присоединился к призыву губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «следить за языком», ранее адресованного телеведущему Владимиру Соловьёву.

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В своём обращении к Соловьёву, который оскорбительно высказался о Екатеринбурге, а про Куйвашева сказал, что у чиновника «сказывается уралмашевское прошлое», Новиков назвал тон телеведущего «пасквильным» в отношении жителей региона.

Он разъяснил телеведущему, что Куйвашев не имеет отношения к «уралмашевской группировке», поскольку он приехал из Тюменской области. И что тон губернатора, давшего совет «следить за языком», заступаясь за жителей региона, был корректен.

А если бы замечания в адрес Соловьёва шли от «уралмашеской группировки», они бы звучали совсем по-другому, отметил Новиков. Он призвал Соловьёва, который представляет всю страну, особенно следить за языком.