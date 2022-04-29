Солнечногорск, Московская область, , 17:20 — REGNUM В пятницу, 29 апреля в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявили о старте нового сезона Российской национальной премии «Студент года» и состоялось чествование победителей премии 2021 года. Регионом проведения премии в образовательных организациях высшего образования в 2022 году станет Нижегородская область. Об этом сообщили организаторы во время открытия образовательной программы «Формула роста» Мастерской управления «Сенеж», участниками которой стали порядка 90 лауреатов и победителей премии 2021 года и около 60 представителей руководителей региональных дирекций Премии.

Студенты Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Российская национальная премия «Студент года» является совместным проектом Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Национальная премия «Студент года» — это динамичный, развивающийся, живой проект. Мы запускаем новые номинации и работаем над тем, чтобы наши выпускники – а мы можем так называть участников и победителей – получили больше, чем просто результаты конкурса. Речь о формировании молодежного сообщества, поддержке наставников, новых возможностях для личного и профессионального роста. И я очень рад, что в новом сезоне местом проведения премии «Студент года» для студентов вузов станет Нижегородская область. Регион, который уже имеет большой опыт проведения крупных молодежных событий и полностью разделяет наши взгляды на необходимость создания условий для развития молодежи, поддержки молодежных инициатив. И вообще, несмотря на многовековую историю, это очень креативный и энергичный регион. То, что нужно!», — отметил Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ.

Российская национальная премия – это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

«Та активность и те, как сейчас модно говорить, soft skills – надпрофессиональные навыки, которые были получены в студенческие годы, позволили многим молодым людям занять определенные высокие позиции. И те студенты, которые помимо получения образования по выбранной специальности развили в себе «мягкие навыки», достигли большего, чем их сверстники. Министерство науки и высшего образования с большой надеждой смотрит на вас, активных молодых ребят, и ваше будущее, создаёт огромные возможности для вашего развития. Я уверен, что многие из вас уже участвовали и стали победителями Конкурса студенческих научных обществ, многие из вас войдут и даже возглавят Советы молодых ученых в своих ВУЗах или будут работать в научных организациях и крупных корпорациях, в бизнесе. Я уверен, что именно вы станете локомотивами роста, изобретателями, первооткрывателями и достойными своего отечества гражданами. Мы в вас верим, все у вас получится! Мы сделаем все, чтобы в студенческие годы у вас было все больше и больше возможностей», — сказал, обращаясь к победителям и лауреатам премии, заместитель директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Александр Ведехин.

Премию Российский Союз Молодежи проводит с 2014 года, с 2018 года она проходит не только среди студентов вузов, но и профессиональных образовательных организаций. В премии «Студент года» в 2021 году принимали участие порядка 15 000 лучших студентов вузов и профессиональных образовательных организаций из 78 регионов соревновались за путевку в финал и лишь 100 стали лауреатами премии.

«Мы гордимся тем, что Российская национальная премия в 2021 году стала одним из мероприятий объявленного Президентом России Года науки и технологий. Это безусловное признание проекта, как кузницы будущих научных и инженерных кадров. В этой связи, особо хочу отметить номинацию «Студенческое научное общество», победителем которой стало СНО Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Ребята смогли создать эффективную систему поддержки и продвижения научного потенциала молодых учёных своего вуза – начиная от школы научного наставничества, системы научных кружков и заканчивая организацией научно-практических конференций и турниров. А интеграция проектного направления студенческого научного общества в дисциплину «Проектная практика» у студентов 1 и 2 курсов стало базой для обеспечения ведущих позиций вуза в научной сфере. Пример МИФИ должен стать образцом того, как активность студентов формирует будущее вуза и науки России в целом», – сказал руководитель направления развития департамента проектного управления АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.

В прошлом году впервые за время существования премии право провести ее было передано в регион – им стала Томская область. Из-за эпидемиологической ситуации он был проведен в онлайн-формате. В этом году финалистов премии будет принимать Нижегородская область.

«Студенчество – уникальный этап в жизни каждого человека. И именно в этот период закладывается фундамент будущего, основа для развития профессиональной карьеры, формируются ключевые принципы. И очень здорово, что существуют такие конкурсы как «Студент года», которые позволяют наряду с профессиональными компетенциям (hard skills) сформировать и качества личности, необходимые для гармоничного развития (soft skills), что позволит полноценно отвечать на вызовы и использовать все возможности, которые существуют в нашей стране России – стране больших возможностей!», — сказала Ольга Петрова , министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В день награждения победителей Российской национальной премии «Студент года» 2021 года для них в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» началась трехдневная образовательная смена «Формула роста». Её целью является формирование у участников компетенций амбассадора премии, навыков самореализации, сохранения ресурсного состояния и знакомство с принципами и техниками сохранения жизнестойкости.

«Формула роста» это не просто программа – это пространство, где для участников предусмотрены мастер-классы, бизнес-симуляции, игровые кейсовые решения и тренинги с применением цифровых тренажеров. «Формула роста» — это смыслообразующая метафора нашей образовательной программы, ориентир на ключевые компетенции человека, которые важны в изменчивом BANI-мире. Студенты смогут в «Сенеже» прокачать системное мышление, навыки публичных выступлений, основы медиавыступлений, овладеют техниками саморегуляции, формирования и развития команды. После трех дней обучения ребята смогут выявить свои сильные стороны и зоны развития. Наши тренеры и эксперты помогут определить приоритеты для дальнейшего самообучения», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ключевыми компонентами формулы роста – развития личности, добавила Мария Афонина, в Мастерской управления «Сенеж» являются четыре интеллекта, которые будут развивать в течение программы: «IQ – это системное и проектное мышление, EQ – «эмоциональный интеллект», поможет выстроить эффективные коммуникации и принимать групповые решения в команде. Также немаловажным является VQ – это коэффициент жизнестойкости, — управление своим здоровьем. Он позволит правильно распределять силы, быть в ресурсном состоянии. И еще один интеллект мы поможем вам развить – это LQ, сердечный интеллект. Мы будем говорить о человекоориентированности и навыках формирования доверительных отношений в команде».

Среди слушателей образовательной смены Денис Давыдов, студент Казанского (Приволжского) федерального университета. Он также имеет множество спортивных званий и достижений. Денис получил Гран-при Российской национальной премии «Студент года – 2021».

«На первом курсе, когда поступил в университет, я узнал о конкурсе «Студент года». Я понимал, чтобы его выиграть надо иметь достижения, но на первом курсе их особо не наберёшь. Но я сразу определил, что пойду туда как спортсмен, так как занимался спортом с самого детства, — рассказал Денис Давыдов, — Несмотря на то, что все конкурсы были онлайн, подготовки требовалось ещё больше, чем в офлайн-формате, и я приложил все усилия, чтобы выиграть в своей номинации. Тогда я ещё не знал, что гран-при – это соревнование всех номинаций со всеми. Получилось так, что я набрал максимальное количество баллов в каждом испытании и выиграл. Статус победителя премии «Студент России» даёт большую ответственность, заставляет стремиться ещё к большим результатам, выполнять значимую функцию для общества. Навыки, которые я приобрёл во время конкурсных испытаний, наверное, даже важнее, чем сама победа. От образовательной смены в Сенеже я жду сильный нетворкинг – знания и навыки, которые помогут мне развиваться. Каждый, кто сюда приехал, получит колоссальный заряд энергии на развитие своих собственных проектов».

Обладателем Гран-при Российской национальной премии «Студент года – 2021» профессиональных образовательных организаций, слушателем программы в «Сенеже» стала Алия Аглиуллина, студентка колледжа Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Алия первенствовала в номинации «Староста года» и обладает большим количеством достижений в общественной деятельности.

«Все победители «Студента года» получают большую огласку своей деятельности и в целом себя, как общественника. Но самое главное из этого то, как они используют её! Это показывает ценность победы, — поделилась Алия Аглиуллина , — Для меня премия стала настоящей площадкой для презентации себя, как проекта, для презентации накопленного опыта и практик. Сейчас я поняла, в каком направлении я хочу двигаться, что меня заряжает и с какой командой я хотела бы работать. В большей части всё благодаря победе. Я не говорю, что победа на премии меняет кардинально жизнь, но она меняет твой статус в большой России – и это огромные возможности!».

Программа обучения «Формула роста» Мастерской управления «Сенеж» включает образовательные и командообразующие треки. На мастер-классе – skills-сессии «Самореализация 2.0», они отработали инструменты сохранения ресурсного состояния, развития аутентичного лидерства, познакомились с принципами экологичного отношения к окружающим и управлению возможностями. С помощью Бизнес-симуляции «Super Jet», слушатели образовательной смены во время занятий смогут развить навыки стратегического мышления и финансовой грамотности.