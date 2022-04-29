Вашингтон, 29 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Мужчина, просидевший в тюрьме США 15 лет, был оправдан после обнаружения ДНК теста, доказавшего его непричастность к преступлению, сообщает 29 апреля The Washington Post.

bykst Суд США

Полиция арестовала 19-летнего афроамериканца Теранса Калхуна 3 ноября 2006 года по подозрению в попытке изнасилования 15-летней и 13-летней девочек.

Калхун, которому сейчас 35 лет, был оправдан 27 апреля после того, как недавняя проверка одной из улик выявила, что он не был причастен к сексуальному насилию.

Анализ ДНК выявил, что улики со второго места преступления принадлежат насильнику, которого уже обвиняли в нескольких других преступлениях сексуального характера.

«Непонятно, как произошла такая ошибка — то ли полиция не передала улики прокурору, или прокурор не передал их защите, или дело в том, что кто-то специально утаил улики. Мы просто не знаем», — сказал адвокат Калхуна Майкл Миттлстат.