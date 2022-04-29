Кострома, , 18:20 — REGNUM Беседка Островского в Костроме вновь разрушается после ремонта за 8 млн рублей. Об этом в социальных сетях сообщили жители города. На одной из главных достопримечательностей областного центра отслоилась штукатурка, краска и плитка.

Косметические недочёты беседки Юрий Обухов

Напомним, ремонт объекта завершился в ноябре 2019 года. Его выполняла подрядная организация ООО «Рестор». У беседки заменили ограждения, пол, отремонтировали потолок, систему водоотведения, отреставрировали лепнину. Однако, уже на следующий год на ней появились «косметические повреждения».

По мнению властей, причиной постоянных разрушений является не халатность подрядчика, а «сложные климатические условия». Беседка находится на берегу Волги и подвергается воздействию ветра, сырости, снега, перепадов температур.

Согласно контракту, срок действия гарантийных обязательств составляет три года. Приступить к устранению недочётов за свой счёт подрядчик пообещал после майских праздников – 11 мая. На ремонт потребуется менее месяца.

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