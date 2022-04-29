Москва, , 17:17 — REGNUM Хотя запрет ЕС на поставки в РФ оболочек для колбасы и сосисок может создать дискомфорт для российских переработчиков мяса, потребители не сильно пострадают, так как Россия может быстро наладить собственное производство этой продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что из-за европейского запрета на экспорт в РФ оболочек для колбасы и сосисок может обеднеть ассортимент российской колбасной продукции.

Сосиски TOrange.biz

«Возможный дефицит оболочек для сосисок и колбасных изделий способен создавать определенный дискомфорт для отдельных переработчиков мяса, особенно для небольших компаний, специализирующихся только на производстве сосисок и колбасных изделий в оболочках. А для подавляющего большинства крупных компаний, производственный ассортимент которых достаточно широк, особых рисков для сокращения производства не существует, — сказал Рамазанов. — В крайнем случае эти компании смогут расширить ассортимент безоболочных колбасных изделий».

Кроме того, как пояснил эксперт, промышленность полимерных материалов в России достаточно развита, чтобы в короткие сроки наращивать импортозамещение этой продукции.

«Доля оболочек в стоимости сосисок и колбасных изделий небольшая. Поэтому замена европейских поставщиков на поставщиков из других регионов существенно не повлияет на качество и потребительские цены сосисок и колбасных изделий», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в РФ улучшилось качество молочных сосисок.

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