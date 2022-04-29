Брянск, 29 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Об обстреле отделения пограничного управления ФСБ в посёлке Белая Берёзка (Трубчевский район, Брянская область) со стороны Украины сообщил 29 апреля губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Александр Богомаз «29 апреля подвергнуто миномётному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в посёлке городского типа Белая Берёзка Трубчевского района».

Глава региона заявил, что в результате обстрела никто не пострадал. Повреждения получили сети водо- и электроснабжения. Работы по восстановлению повреждённых объектов проведены.

Губернатор добавил, что из-за обстрела на кладбище упало дерево. Когда оперативники закончат свою работу на месте, коммунальные службы приступят к расчистке территории.