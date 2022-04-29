Ижевск, , 17:13 — REGNUM Правительство Удмуртской Республики и Корпорация МСП запускают льготную программу кредитования для приоритетных отраслей. Предприниматели региона смогут получить кредит по ставкам от 7% годовых. Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, новая программа кредитования малого и среднего бизнеса Удмуртии предусматривает субсидирование процентной ставки и разработана совместно с Корпорацией МСП и МСП Банком в рамках льготной программы ПСК «Инвестиционная». Старт приема заявок начнется в мае.

Предприниматель

«За счет синхронизации федеральных и региональных мер поддержки предприниматели смогут привлечь финансирование и получить необходимые условия для развития бизнеса, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — На кредиты по сниженным процентным ставкам смогут претендовать малые и средние компании из приоритетных отраслей, которые определены правительством Удмуртской Республики. Это позволит реализовать проекты развития и импортозамещения, а также создать новые рабочие места»

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В период с 2022 по 2024 годы МСП Банк реализует в регионе программу кредитования малого бизнеса по сниженной процентной ставке: 8,5% годовых — для малых и микропредприятий, 7% — для средних. Общая сумма льготных кредитов для субъектов МСП Удмуртской Республики составит не менее 1 млрд рублей. Воспользоваться поддержкой смогут более 100 предпринимателей.

«Эта программа позволит нам поддержать наиболее уязвимые в текущей экономической обстановке отрасли, в первую очередь речь, конечно, об экспортерах. Соглашение с МСП Банком станет отличным дополнением к нашей льготной кредитной программе, действующей в регионе с марта. Напомню, льготные займы по ставке от 5% годовых уже получили 73 компании Удмуртии на общую сумму 174,4 млн рублей», — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Воспользоваться льготными условиями смогут компании МСП, которые являются налогоплательщиками Удмуртской Республики, и осуществляют деятельность по 12 приоритетным направлениям экономики. Среди них растениеводство и животноводство, лесоводство и лесозаготовки, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, деятельность в области транспортных услуг, туризм и деятельность в области туристской индустрии. На поддержку могут также рассчитывать предприятия из областей информации и связи, защиты информации, образования, здравоохранения, культуры, спорта, сфер организации досуга и развлечений, предоставления продуктов питания и напитков.

«Малый и средний бизнес в рамках новой программы кредитования сможет привлечь финансирование до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев на инвестиционные цели, — отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский. — В случае недостатка залога бизнес сможет использовать «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. При этом поручительство будет оформляться в «одном окне» при обращении за кредитом в банк».

Напомним, совместные льготные программы кредитования для местного бизнеса помимо Удмуртской Республики уже действуют в Москве и Московской области. В ряде регионов также сейчас идет работа по разработке аналогичных инструментов поддержки.