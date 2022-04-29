Бизнесмены Удмуртии получат льготные кредиты при содействии Корпорации МСП
Ижевск, 29 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Правительство Удмуртской Республики и Корпорация МСП запускают льготную программу кредитования для приоритетных отраслей. Предприниматели региона смогут получить кредит по ставкам от 7% годовых. Как сообщили в пресс-службе Корпорации МСП, новая программа кредитования малого и среднего бизнеса Удмуртии предусматривает субсидирование процентной ставки и разработана совместно с Корпорацией МСП и МСП Банком в рамках льготной программы Банка России ПСК «Инвестиционная». Старт приема заявок начнется в мае.
.
В период с 2022 по 2024 годы МСП Банк реализует в регионе программу кредитования малого бизнеса по сниженной процентной ставке: 8,5% годовых — для малых и микропредприятий, 7% — для средних. Общая сумма льготных кредитов для субъектов МСП Удмуртской Республики составит не менее 1 млрд рублей. Воспользоваться поддержкой смогут более 100 предпринимателей.
Воспользоваться льготными условиями смогут компании МСП, которые являются налогоплательщиками Удмуртской Республики, и осуществляют деятельность по 12 приоритетным направлениям экономики. Среди них растениеводство и животноводство, лесоводство и лесозаготовки, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, деятельность в области транспортных услуг, туризм и деятельность в области туристской индустрии. На поддержку могут также рассчитывать предприятия из областей информации и связи, защиты информации, образования, здравоохранения, культуры, спорта, сфер организации досуга и развлечений, предоставления продуктов питания и напитков.
Напомним, совместные льготные программы кредитования для местного бизнеса помимо Удмуртской Республики уже действуют в Москве и Московской области. В ряде регионов также сейчас идет работа по разработке аналогичных инструментов поддержки.