Москва, , 17:13 — REGNUM Южная Корея намерена в 1,5 раза нарастить импорт угля из Австралии, но это временная ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал планы южнокорейских властей снизить зависимость от российского угля и нарастить поставки австралийского.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тема отказа от угля и ранее была популярна в Южной Корее, но с точки зрения развития «зелёной» экономики, – сказал Тимофеев. — В таком ракурсе, отказываясь от угля вообще, компании существенно поднимают свой имидж. Так, в Южной Корее по меньшей мере три оператора вообще не будут заключать новые контракты по истечении действующих. Как известно, основным поставщиком Австралии был Китай, но он проводит политику диверсификации зависимости от Австралии и нарастил поставки угля из России. Поэтому Австралия предложила ту цену, которая устроила южнокорейские власти. Но не думаю, что австралийские поставки останутся выгодными продолжительное время».

Напомним, как сообщалось ранее, Южная Корея намерена нарастить поставки угля из Австралии, рассчитывая таким образом снизить зависимость от России.