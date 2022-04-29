Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В рамках мероприятий по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в акватории Санкт-Петербурга пройдёт акция «Бессмертная флотилия». Об этом 29 апреля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Колонна этой акции выдвинется 9 мая в 15:00 от причалов на Мытнинской набережной по Кронверкскому проливу. Движение флотилии будет сопровождаться военным духовым оркестром со стороны Петропавловской крепости. Суда с праздничной символикой пройдут по Неве, зайдут в Фонтанку, Крюков канал и Мойку. К катерам и гидроциклам присоединятся и парусные яхты, они будут ходить возле крепости.

В качестве гостей приглашены ветераны и блокадники, а также их семьи. В акции также примут участие курсанты и сотрудники военно-морских училищ и институтов и другие петербуржцы, работающие в профильных предприятиях.

Акция «Бессмертная флотилия» станет дополнением к «Бессмертному полку» и параду на Дворцовой площади. Петербург уже украшают символикой, проходят репетиции военного парада.