Саранск, 29 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 145 человек, всего с, начала пандемии с заражением коронавирусом справились 64 589 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 67 069 случаев заражения коронавирусом, из них 41 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1375 человек, один человек скончался за минувшие сутки. Накануне среди пациентов с COVID-19 летальных случаев не регистрировалось.

В ковид-центры республики были госпитализированы 16 пациентов, накануне в больницы попали 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в ковид-центры республики были госпитализированы 27 пациентов, днем ранее в больницы попали 16 человек.