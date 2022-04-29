Москва, , 17:10 — REGNUM Европейский центральный банк будет постепенно уходить от стратегии «дешевых денег». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала тот факт, что в апреле инфляция в Германии выросла до 7,4%.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сегодня во всей европейской экономике высокая инфляция. Логистика и производство ещё не до конца восстановились после пандемии, поэтому до сих пор существует высокий спрос и дефицит предложения. Этот факт лежит в основе инфляционных процессов. В дополнение к проблемам восстановления экономики после коронакризиса Германия столкнулась с последствиями санкционного давления на Россию, что не оставляет ей шанса на снижение сырьевых цен», — сказала Скрыль.

Как полагает экономист, в такой ситуации Европейский центральный банк будет постепенно уходить от стратегии дешёвых денег и отрицательной ставки.

«Монетарная политика станет жёстче», — убеждена Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация работодателей (BDA) Германии выступила против прекращения поставок газа из России.

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