Воронеж, 29 апреля 2022, 17:08 — REGNUM Воронежский пилот погиб при аварии с вертолётом в Саратове 28 апреля. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего пилота.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 28 апреля в Саратове во время учебного полёта. В кабине вертолёта находились трое пилотов, один выжил — он успел выпрыгнуть с парашютом. Тело второго нашли в кабине, поиски третьего продолжаются.
Отметим, что ранее мэр Саратова опроверг сообщения о столкновении двух вертолётов — по его заявлению, «вертолёт был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было».
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