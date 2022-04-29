Воронеж, , 17:08 — REGNUM Воронежский пилот погиб при аварии с вертолётом в Саратове 28 апреля. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Александр Гусев Kremlin.ru

«После вчерашнего столкновения двух учебных вертолетов в Саратовской области выяснилось, что погибшим пилотом, к сожалению, оказался наш 20-летний земляк Артём Бабкин», — написал Гусев.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 28 апреля в Саратове во время учебного полёта. В кабине вертолёта находились трое пилотов, один выжил — он успел выпрыгнуть с парашютом. Тело второго нашли в кабине, поиски третьего продолжаются.

Отметим, что ранее мэр Саратова опроверг сообщения о столкновении двух вертолётов — по его заявлению, «вертолёт был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было».

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