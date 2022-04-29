Москва, , 17:08 — REGNUM Завершен прием заявок на участие в XIX сезоне всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои инициативы в области социально-экономического развития российских территорий представили более 93 тысяч участников со всей России и ряда иностранных государств. Итоги заявочной кампании были подведены в ТАСС в рамках пресс-конференции 29 апреля.

На выставке Мария Александрова, ИА REGNUM

Заявочная кампания на участие в XIX сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» завершилась 24 апреля 2022 года.

Участников нынешнего сезона проекта приветствовала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Третий год я возглавляю Экспертный совет конкурса и вижу, как развивается и крепнет наше сообщество. Ежегодно растет число конкурсантов, увеличивается и количество специалистов, оценивающих их проекты. Сейчас стартует, пожалуй, самый ответственный этап конкурса – заочная экспертиза работ, к которой в нынешнем сезоне подключится рекордное число человек – 2702 специалиста из сферы образования и науки, медицины и бизнеса, молодежной политики. Желаю всем экспертам сил, беспристрастности и большой любви к своему по-настоящему важному делу, а участникам – удачи и веры в победу! В свою очередь, Совет Федерации готов, как и прежде, поддерживать авторов лучших инициатив и доводить информацию о проектах до глав субъектов для их возможной дальнейшей реализации на местах», — рассказала она.

В 2022 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом культурного наследия народов России, эта тема стала основной для конкурса и нашла отражение в целом ряде профильных номинаций проекта. В их числе как новые – «Культурное наследие моей страны», «Моё ремесло», специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки», так и традиционные – «Моя гостеприимная Россия», «Моя гордость. Моя малая родина», «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов».

«В нынешнем сезоне Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вновь показал рост количества участников по итогам заявочной кампании. Свои проекты, направленные на решение вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел, представили 93 226 человек из всех регионов Российской Федерации и 14 иностранных государств, в числе которых Беларусь, Узбекистан, Армения, Эстония, Чехия, Латвия, Китай и другие. Это больше, чем во все предыдущие годы. Неизменное увеличение интереса к проекту связано, в первую очередь, с тем, что конкурс продолжает развиваться, обновлять номинации, создавать новые возможности для участников. В 2021 году впервые для победителей конкурса была реализована программа дополнительного образования «Управление проектами и развитие территорий» совместно с Мастерской управления «Сенеж». Также все победители и финалисты конкурса могли отправиться в путешествие по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Эти возможности сохранятся и для авторов лучших проектов нынешнего сезона», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов .

Всего свои проекты участники сезона 2022 года могли представить в 17 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских регионов. Треть номинаций нынешнего сезона были представлены в конкурсе впервые. Например, номинация «Моя страна. Моя добрая Россия», направленная на поддержку проектов в сфере инклюзии, а также «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуемая при поддержке ОАО «Российские железные дороги» и направленная на формирование инициатив по развитию железнодорожного транспорта в части развития вокзальной инфраструктуры, маршрутов туристического сообщения, новых маршрутов междугороднего сообщения, инициатив по оказанию услуг пассажирам и транспортно-логистическим компаниям.

Научный руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала: «Ежегодно, подводя итоги заявочной кампании, помимо итоговой цифры участников проекта, фактически мы получаем актуальную карту социально-экономического развития российских территорий, составленную молодыми людьми. По словам наших экспертов, конкурс «Моя страна – моя Россия» стал инструментом молодежного общественного мониторинга «болевых точек» регионов. Конкурсанты предлагают собственные решения наиболее волнующих их вопросов. Так, в нынешнем сезоне самой масштабной по числу конкурсантов стала номинация «Моя гордость. Моя малая родина», направленная на развитие российских городов и сел. Ее участниками стали 14 384 человека. Второй по популярности стала «Моя педагогическая инициатива», единственная номинация без возрастных ограничений. Свои проекты в ней представили 13 536 человек. Тройку лидеров замыкает новая тематическая номинация «Культурное наследие моей страны» с 10 527 участниками».

Лариса Пастухова также рассказала, какие регионы России оказались в числе лидеров по количеству участников нынешнего сезона: «Возглавил список Санкт-Петербург – свои проекты на конкурс представили сразу 5 269 жителей города. Москва стала второй – в нынешнем сезоне примут участие 5 003 представителя столицы. Третья – Московская область с 3 703 участниками конкурса. В пятерку лидеров также попали Оренбургская область – 3 383 участника, и Республика Башкортостан – 2 570 участников».

Традиционно в конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако уже второй год в рамках проекта реализуется специальная творческая номинация для детей до 13 лет, которая в нынешнем сезоне получила название «Детские народные сказки». Еще одна номинация конкурса – «Моя педагогическая инициатива» — не имеет возрастных ограничений.

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов рассказал, что более трети участников сезона – школьники. Он также поделился планами на дальнейшее сопровождение победителей Конкурса в возрасте до 18 лет: «В нынешнем сезоне школьники – авторы лучших проектов, в рамках постконкурсного сопровождения также станут участниками Междисциплинарных проектных школ Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Уже в сентябре этого года, в период с 1 по 22 сентября, 150 ребят отправятся в Республику Крым, Международный детский центр «Артек», чтобы стать участниками образовательной программы. Еще 50 победителей и финалистов побывают во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке в период с 21 октября по 10 ноября».

В подведении итогов заявочной кампании XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» принял участие директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Денис Аширов: «Министерство науки и высшего образования уже много лет сотрудничает с конкурсом, как с одной из значимых площадок, объединяющей научное, педагогическое и студенческое сообщество всей России, а с недавнего времени и стран зарубежья. В нынешнем году мы продолжим совместную работу – запланирована реализация программы повышения квалификации для авторов молодежных проектов «Социально-проектная деятельность молодежи и развитие территорий», принять участие в которой смогут выпускники Конкурса. Пожалуй, самым важным событием станет серия межрегиональных встреч авторов молодежных проектов – выпускников Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Мероприятия пройдут в пяти городах России – Архангельске, Перми, Хабаровске, Ростове-на-Дону и Москве на базе университетов и объединят представителей всех федеральных округов страны. Уверены, что такие встречи смогут стать действенной площадкой для обмена реальным опытом в области решения вопросов развития российских территорий и продуктивного диалога представителей образования и науки – педагогов-новаторов, молодых ученых, школьников и студентов».

На пресс-конференции также высказался глава Чувашской Республики Олег Николаев: «Конкурс «Моя страна – Моя Россия» приобретает всё большую популярность в Чувашской Республике. За последние четыре года количество заявок, поступивших на заочный этап, возросло в три раза: с 328 в 2019 году до 1034 в 2022 году. И мы заинтересованы в том, чтобы их становилось ещё больше. Данный конкурс является уникальной отправной точкой для активных и инициативных молодых людей со всей страны. С одной стороны они получают прекрасную возможность раскрыть свой творческий потенциал, с другой стороны – ведут работу над проектами, ориентированными на улучшение качества жизни конкретных территорий. В конечном итоге, конкурс служит действенным инструментом привлечения молодежи к развитию своего региона по самым разным направлениям».

Торжественная церемония награждения победителей XIX сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» запланирована на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года.

«С момента нашей последней встречи с победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», проект успел значительно укрепить свои позиции – ежегодное число участников выросло практически в 3 раза, кроме того, теперь свои инициативы, направленные на развитие российских территорий, предлагают не только россияне, но и граждане иностранных государств. В этом году главная тема юбилейного Петербургского международного экономического Форума будет «Новый мир – новые возможности». Деловая программа ПМЭФ-2022 традиционно затронет вопросы глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала и молодежной повестки. Мы рады, что авторы лучших проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов – победители Конкурса 2022 года, примут участие в мероприятиях Форума и смогут получить опыт для своего дальнейшего развития», — рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Армен Хачатрян .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».