В Черновцах на Украине уничтожен памятник советским воинам
Черновцы, Украина, 29 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Памятник воинам Красной Армии, освободившим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, уничтожен в городе Черновцы, сообщает пресс-служба местного муниципалитета.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
Памятник был снесен в рамках так называемой «декоммунизации» Украины.
«Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе!», — заявили по этому поводу в администрации Черновцов.
Монумент был разрушен с помощью крана. При этом местные «активисты» отломили голову одной из фигур и фотографировались с ней, похваляясь этим «подвигом» в соцсетях.
Напомним, власти Украины проводят государственную политику прославления германского нацизма и его украинских пособников.