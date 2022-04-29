Магнитогорск, Челябинская область, , 17:03 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области начальницу одного жилищно-эксплуатационного участка осудили за оказание услуг ненадлежащего качества, повлекших травмирование людей. Об этом сообщает областное управление СКР.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным следствия, эта гражданка не обеспечила своевременной очистки кровли домов от снега. В результате 3 февраля 2021 года снег упал на голову 10-летнему мальчику. А днём ранее травмировалась пожилая женщина.

Суд назначил подсудимой год ограничения свободы. Кроме того, с неё взыскано 39 тыс. рублей в счёт возмещения морального и материального вреда.