Шебекино, Белгородская область, 29 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Секретарь Шебекинского местного отделения партии «Единая Россия» в Белгородской области надела на митинг, посвящённый 36-й годовщине аварии в Чернобыле, чёрное платье с надписью «Party». Неоднозначный наряд заметили социальные сети, единороссы объяснили выбор знанием «иностранных языков», сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы администрации Шебекинского горокруга Владимира Жданова Возложение цветов в Шебекино

Галина Шаповалова 26 апреля в числе прочих официальных лиц возлагала цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. Фотографии с мероприятия вызвали большой резонанс в социальных сетях – на груди политика красовалась красочная надпись «Party». Пользователи сочли неуместным такой наряд и оставили сотни резких комментариев.

В телеграм-канале белгородской «Единой России» 29 апреля решили объяснить поступок однопартийца. По их словам, секретарь пояснила, что с «её стороны ни в коем случае не было никакого злого умысла, тем более намерения оскорбить чьи-то чувства».

«Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда. Однако, учитывая общественный резонанс, заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится», — говорится в сообщении.