Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Приговор по делу о государственной измене вынес Южный окружной военный суд в отношении двух жителей Севастополя, сообщила пресс-служба суда 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал жителей Севастополя Дмитрия Ш. и Александра О. виновными по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена».

Дмитрий Ш. приговорён к наказанию в виде 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 200 тысяч рублей. Александр О. получил 13 лет лишения свободы, отбывать его он должен в колонии строгого режима. Также он лишён воинского звания «старший лейтенант».

Оба осуждённых, по данным ТАСС, осуществляли сотрудничество с украинскими спецслужбами.