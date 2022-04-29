Москва, 29 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Аналитический центр «Большой перемены» провел исследование и выяснил музыкальные предпочтения участников сообщества. Опрос* был проведен на платформе конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), самого массового по числу участников в линейке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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»*Онлайн-опрос проводился Аналитическим центром «Большой перемены» с 16 по 18 апреля 2022 года. В нем приняли участие 6 847 школьников (от 11 до 18 лет) и студентов колледжей (от 18 до 22 лет), из всех федеральных округов страны. Его результаты показали, что у современных школьников те же кумиры, что были у нас в их возрасте. Популярными исполнителями в молодежной среде остаются Владимир Высоцкий, Виктор Цой, Баста и группа «Руки вверх», — рассказал исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский .

Результаты опроса показали, что более половины респондентов предпочитают слушать поп и рок-музыку (65% и 52% соответственно), 40% опрошенных выбирают рэп, 34% – авторскую музыку, 26% – электронную музыку. Среди российских рок-исполнителей у ребят есть явные лидеры: Виктор Цой (группа «Кино») – 74%, «Король и Шут» – 62%, «Би-2» – 45%. При этом в категории поп-артистов предпочтения школьников распределились более равномерно. Лидерами опроса стали Баста (47%), Егор Крид (39%) и Елка (37%), а Даня Милохин и Егор Шип набрали в рейтинге 15% и 12% соответственно. Современную музыку предпочитают 83% опрошенных, а более 50% школьников миксуют свой современный плейлист с песнями «девяностых» и «нулевых».

Также выяснилось, что самый популярный советский музыкант у современных школьников – Владимир Высоцкий, его выделили 78% респондентов. Самыми любимыми исполнителями российской эстрады 80-х, 90-х и 2000-х годов стала группа «Руки вверх» – 64% школьников. Более 40% голосов также набрали Полина Гагарина и Григорий Лепс.

В классической музыке самыми популярными композиторами стали Петр Чайковский (81%), Михаил Глинка (53%) и Сергей Рахманинов (48%).

Кроме того, чуть больше половины (52%) респондентов занимаются музыкой, большинство из детей осваивают вокал и музыкальные инструменты самостоятельно. Наиболее распространенные инструменты среди ребят – гитара (55%) и фортепиано (47%), а самые редкие – контрабас (0,5%), арфа (0,5%) и кларнет (0,6%).

Большая часть опрошенных имеет опыт выступлений, а более трети пишут авторскую музыку. Интересно, что чаще выступают на сцене девочки (78,5%), а больше авторов музыки среди ребят (48%). Своим музыкальным творчеством мальчики чаще делятся в VK (73%), а девочки отдают предпочтение приложению TikTok (55%).

Кроме того, каждый второй участник опроса слушает подкасты на Youtube и в VK. Самые интересные темы: музыкальные (31%) и образовательные (27%). Часть опрошенных также слушают подкасты на тему кино, финансов, гаджетов, лайфхаков и отношений. Музыкальные подкасты более интересны студентам колледжей, а образовательные – школьникам.

Исследование показало, что учащиеся СПО в целом увлекаются музыкой больше, чем школьники – музыка является их основным хобби (55% студентов против 46,5% школьников) – они чаще интересуются темой создания собственного музыкального контента и пишут свои песни.

Как ранее сообщало ИА РЕ, 28 марта стартовал третий сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация проходит на платформе bolshayaperemena. online.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса – Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».