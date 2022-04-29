Череповец, Вологодская область, , 16:51 — REGNUM Две команды череповецкого волейбольного клуба «Северянка» стали чемпионами России. «Северянка» в шестой раз поднялась на первую строчку Высшей лиги «А», а «Северянка-3-СШОР» завоевала главную награду Первой лиги Чемпионата России среди женских команд. Накануне в череповецком спорткомплексе «Юбилейный» состоялось чествование спортсменок.

«Запомнилось нам то, что мы почти без поражений прошли весь сезон, — подводит итоги капитан «Северянки» Наталья Решетникова. — Один раз проиграли только в начале чемпионата. Побили клубный рекорд, это для нас важно. С каждой игрой прибавляли в элементах, командных действиях, что тоже для нас важно. Каждый игрок рос в своём амплуа, в своём направлении. Конечно, мы очень рады чемпионству. Это была самая главная цель для нас».

Эту главную цель череповецкий клуб достигает уже в шестой раз. Именно столько «Северянка» выигрывала чемпионат Высшей лиги «А» за минувшие 11 лет. Сегодня «Северянка» является обладателем наибольшего количества наград в истории второго волейбольного дивизиона: спортсменки завоевали шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

«Игроки растут профессионально, они понимают, что играют для болельщиков, — подмечает главный тренер «Северянки» Роман Самбурский. — Волейбол сегодня очень популярен в Череповце. Играем для нашего зрителя! Игроки всё это понимают и работают только на победу».

В Высшей лиге «А» этого сезона помимо «Северянки» играла «Смена», где собрана череповецкая молодежь, которая в итоге заняла четвертое место. Клуб также был представлен «Северянкой-2», занявшей второе место в Высшей лиге «Б». Итого – четыре команды.

«Благодаря золотым победам «Северянки» волейбол стал одним из любимейших видов спорта в Череповце, — констатирует сенатор Елена Авдеева. — В Школе олимпийского резерва занимаются более 500 девочек, в 46 детских садах открыты Школы мяча. Чтобы поддерживать и развивать профессиональный и массовый спорт, многое делается на уровне и города, области и всей страны. Более трех миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры в регионах. Развивается партнерство между крупными компаниями и спортивными клубами. ФосАгро, которая много лет поддерживает «Северянку» — блестящий тому пример. И мы благодарны компании за их заинтересованное и активное участие в развитии волейбола».

Действительно, из шести побед череповецких волейболисток в Высшей лиге «А» пять одержаны при финансовой поддержке ФосАгро.

«Эту команду мы финансируем уже в течение восьми лет, вникаем в ее нужды, вкладываем в нее душу и получаем спортивное золото, — говорит заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров. — Примечательно, что за основным составом начинает подтягиваться подрастающая смена: младшая команда волейбольного клуба завоевала золото женского чемпионата России в Первой лиге. Отдача очень хорошая, мы рады сотрудничеству с «Северянкой». Их блестящий успех способствует росту популярности физкультуры, спорта и здорового образа жизни».

При поддержке ФосАгро с 2015 года Череповец стал базой для подготовки молодежных сборных России. С 2019 года в Череповце базируется сборная России девушек 2004–2005 годов рождения.

Клуб близко сотрудничает с компанией — волейболистки регулярно бывают на предприятии, посещают социальные объекты, проводит мастер-классы для участников нацеленного на развитие детского спорта движения «Детям России – образование, здоровье и духовность». «Северянка» стала одним из инициаторов проекта «Школа мяча» — спортсменки проводят занятия по волейболу в детских садах и начальных школах. В этом проекте задействованы более тысячи детей. В 2015 году был дан старт проекту «Волейбол без границ» для социализации людей с ограниченными возможностями в передвижении.

«Как коренной житель Череповца – города, где развит профессиональный спорт – я вижу прямую связь между успехом спортивных команд и стремлением людей к здоровому образу жизни. Клуб «Северянка» — прекрасный тому пример, — заявляет депутат Законодательного собрания Вологодской области Андрей Пулин. — Как врач я вижу в волейболе большой потенциал для гармоничного физического развития, этот спорт заряжает хорошим настроением, развивает координацию. Я рад, что «Северянка» делает большие успехи. Вклад ФосАгро в этот успех сложно переоценить: компания проводит большую и ответственную работу. Средства, вложенные химиками в череповецкий волейбол, безусловно, имеют большую социальную эффективность».

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