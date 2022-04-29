Ярославль, 29 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Начальник следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Александр Соболев может покинуть свой пост. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

СУ СКР по ЯО Александр Соболев (в центре) и Андрей Липилин (справа)

По версии источника издания сейчас идет согласование документов, и после майских праздников глава ярославских следователей может перебраться в Москву, на должность первого заместителя директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета России. В Ярославской области Соболев работает с 2019 года, когда он сменил на должности начальника областного управления Олега Липатова.

Между тем, это не единственная громкая отставка среди ярославских силовиков, которую прогнозируют СМИ. «Ярновости» сообщают, что пост начальника УМВД РФ по Ярославской области в мае может покинуть Андрей Липилин. Сам руководитель ярославских полицейских сообщил изданию, что уходит в отпуск, а вернется ли он из него, «пока не знает». Андрей Липилин возглавил управление МВД по Ярославской области в июле 2018 года.