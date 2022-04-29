Братислава, , 16:48 — REGNUM Словакия готова обсуждать передачу Украине своих истребителей МиГ-29 если защиту воздушного пространства республики возьмут на себя ВВС Польши, сообщает 29 апреля информагентство TASR со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя.

Миг-29 ВВС Словакии (сс) Clemens Vasters

Такое заявление глава военного ведомства Словакии сделал по итогам встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком. Минобороны Словакии приступает к временной передаче обеспечения безопасности национального воздушного пространства польским ВВС. После этого, по словам Надя, не будет никаких препятствий для передачи словацких истребителей МиГ-29 на Украину.

Отдельно указано, что в перспективе в ВВС Словакии поступят американские истребители F-16.

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