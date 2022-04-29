Братислава, 29 апреля 2022, 16:48 — REGNUM Словакия готова обсуждать передачу Украине своих истребителей МиГ-29 если защиту воздушного пространства республики возьмут на себя ВВС Польши, сообщает 29 апреля информагентство TASR со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя.
Такое заявление глава военного ведомства Словакии сделал по итогам встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком. Минобороны Словакии приступает к временной передаче обеспечения безопасности национального воздушного пространства польским ВВС. После этого, по словам Надя, не будет никаких препятствий для передачи словацких истребителей МиГ-29 на Украину.
Отдельно указано, что в перспективе в ВВС Словакии поступят американские истребители F-16.
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