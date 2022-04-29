Словакия и Польша обсуждают передачу Украине истребителей МиГ-29
Братислава, 29 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Словакия готова обсуждать передачу Украине своих истребителей МиГ-29 если защиту воздушного пространства республики возьмут на себя ВВС Польши, сообщает 29 апреля информагентство TASR со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя.
(сс) Clemens Vasters
Миг-29 ВВС Словакии
Такое заявление глава военного ведомства Словакии сделал по итогам встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком. Минобороны Словакии приступает к временной передаче обеспечения безопасности национального воздушного пространства польским ВВС. После этого, по словам Надя, не будет никаких препятствий для передачи словацких истребителей МиГ-29 на Украину.
Отдельно указано, что в перспективе в ВВС Словакии поступят американские истребители F-16.