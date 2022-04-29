Ульяновск, , 16:47 — REGNUM В Ульяновской области в новом учебном году планируют создать школьные театры во всех средних образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Спектакль «Маугли» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Власти заявляют, что в сентябре в каждой образовательной организации появится школьный театр. По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, это станет «важным инструментом воспитания» детей и позволит «каждому ребёнку проявить свой талант, показать лидерские качества».

По данным министерства, в настоящее время в Ульяновской области создано более 60 школьных театров.

Власти напоминают, что система школьных театров и детских театральных конкурсов развивается по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гимназии № 1 имени В. И. Ленина в Ульяновске учебная неделя началась с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. В мае эти мероприятия будут проводить в других школах. В правительстве отмечают, что это будет «способствовать патриотическому воспитанию школьников».