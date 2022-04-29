Москва, 29 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Идея о привязке курса рубля к золоту в России не обсуждается. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Что касается привязки курса рубля к золоту, это не обсуждается никак», — заявила Набиуллина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в России обсуждается идея создания финансовой системы в России, при которой стоимость рубля бы могла быть привязана к золоту.