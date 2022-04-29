Москва, 29 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Пользователи из России пишут тысячи комментариев под фотографиями певицы Леди Гаги в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Victoria's Secret Леди Гага

В комментариях под последними постами американской исполнительницы россияне обсуждают рецепты плова и борща, продают автомобиль Lada Priora 2012 года, а также ставят эмодзи в виде флага РФ. Некоторые из пользователей делятся любимыми стихотворениями, а также оставляют российский гимн.

Ранее Леди Гага на одном из своих концертов назвала жителей России «тупыми». Артистка вспомнила, как во время её визита в Москву, полицейские спутали её с проституткой и чуть не арестовали: «Они должны были арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми в те дни, такими и остались».