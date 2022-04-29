Оксана Переможенко, 29 апреля 2022, 18:40 — REGNUM У входа в один из крупных портов на Черном море Россия якобы разместила дрессированных дельфинов, что может свидетельствовать о якобы их использовании для защиты крупной российской военно-морской базы. Об этом 28 апреля сообщает британская газета The Guardian.
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Сообщение The Guardian обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина», а также читатели издания «ШарийNET» на странице издания в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения с юмором восприняли данную новость. Были и те, кто отметил, что на базе в Севастополе обучают дельфинов.
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«The Washington Post (а также The Guardian — О. П.) рассказывает невероятные истории про русских боевых дельфинов. Так дельфины в очередной раз доказали, что они умнейшие существа на Земле. Потому, что воюют за антифашистов», — комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».
«Это они еще наших боевых медведей не видели», — смеется NT.
«А у нас еще и боевые воробьи есть!» — с сарказмом добавил Pavels.
«Думаю, что нашей разведкой завербованы тараканы в их головах», — иронизирует Aleksey.
«Боевые дельфины, офицер-голубь под прикрытием… Дальше что? Обученная саранча?» — недоумевает Katia.
«Ждём новости про боевые русские березы!!!» — смеется Alex K.
«Наши дельфины — самые лучшие дельфины», — отреагировал Aleksandr Olegovich S.
«Дельфины тоже попадут, видимо, под санкции», — отметила Гузель.
«А что про креветок-убийц не вспомнили?» — поинтересовалась Uliana.
«Так в Севастополе действительно есть воинская часть с боевыми дельфинами, ещё со времён Союза», — добавил Mihail.
«Странные журналисты, т.е. медведи на велосипеде их не удивляют. Или служебные собаки. Или слоны, которые как подъёмный кран работают. Или обезьяны, которые в компьютерные игры играют. А дельфины, которые умнее некоторых журналистов, их удивляют… Странные они…» — написал Дедушка Егор.
«А ещё есть балалайка с секретом и матрёшки, которые гипнотизируют…» — смеется Irina.
«Шутки шутками, но ещё в советских журналах статьи читал, что такие дельфины есть. Что они хорошо дрессируются и способны выполнять несложные задачи…» — добавил Константин.
«Голуби, кошки, воробьи, дельфины, медведи. Короче, за Россию все братья меньшие», — пишет O. K.
«У американцев нет шансов. Расходимся», — смеется L. G.
«Для многих будет удивлением, но с дельфинами действительно работали в СССР, как и с собаками. То, что это только сейчас до них дошло, говорит лишь о бестолковости врагов», — подчеркнула Radistka_Z.
«Даже дельфины за Россию!» — отреагировала Elpis.
«У нас есть такие дельфины. В Крыму, например. Чему я очень рада. Действительно их обучают, такие дельфины очень дорого обходятся, но это того стоит!!!» — прокомментировала Maria.
«Смешно. Но на самом деле они дали прямую наводку на то, что нужно не забывать про украинских подводных диверсантов», — добавил «Удалённый аккаунт».
«Ну… используем. И они используют! Что конкретно… не устраивает?» — недоумевает Андрей Р.
«Ну, дельфины боевые в СССР были и у Штатов, кстати, тоже…» — написал Сергей Б.
«Дельфины — умные млекопитающие, ничему не удивляюсь», — подытожила Любава С.