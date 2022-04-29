Йошкар-Ола, , 16:34 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 27 апреля лечение получают 56 пациентов, из них у 18 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

У 53 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 51 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из пятерых пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один. 14 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы семь человек, выписаны девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля выздоровели с начала пандемии 43 275 жителей республики, за последние сутки выписаны восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 482 случая заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки.