Вольский район, Саратовская область, 29 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении бывшего главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений Вольского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, с 1 сентября 2020 года по 19 января 2022 года главный бухгалтер одного из муниципальных учреждений Вольского района, используя свое служебное положение, через автоматизированную систему удаленного рабочего места, ежемесячно изготавливала ведомости о начислении завышенной зарплаты и иных выплат фиктивно трудоустроенному сотруднику, которые подписывал начальник учреждения, будучи введенный ею в заблуждение. На основании документов, а также предоставленных банковских реестров на открытый на имя фиктивно трудоустроенного сотрудника расчетный счет незаконно поступали бюджетные деньги на общую сумму более 900 тыс. рублей. Злоумышленница, имея доступ к расчетному счету, похитила средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Лысогорского района Саратовской области заняла у знакомых более 5,5 млн рублей на развитие риелторского бизнеса, но деньги не вернула.

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