Йошкар-Ола, , 16:31 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 апреля выздоровели с начала пандемии 43 275 жителей республики, за последние сутки выписаны восемь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 482 случая заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне и за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали восемь пациентов.

Как сообщало ИА ИА REGNUM, В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 27 апреля лечение получают 58 пациентов, из них у 16 человек подтверждено заражение коронавирусом.