Амстердам, 29 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Не пускать в порт Роттердама судно с российской нефтью Нидерланды бессильны, потому что оно ходит под флагом Маршалловых островов, а не России, передаёт 29 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ян Бартолд Йонгкинд. Роттердам. 1856

Комментируя инцидент с танкером Sunny Liger, который не пустили в шведский порт и последовавший за тем призыв из парламента Нидерландов также не обслуживать российское судно, голландский министр иностранных дел Вопке Хукстру заявил, что так поступить нельзя.

По его словам, Sunny Liger ходит не под российским флагом и под европейские санкции не подпадает. Запретить ему вход в порты Нидерландов нельзя.

Напомним, один из шведских портов не пустил Sunny Liger, отказываясь обслуживать танкер с российской нефтью.

После этого нидерландская Партия труда, а также независимый депутат нидерландского парламента Питер Омтзихт запросили возможность также закрыть вход в порты для Sunny Liger.