Москва, , 16:29 — REGNUM Исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) отвечала на вопросы подписчиков относительно её планов. В своём телеграм-канале 29 апреля она опубликовала пост, в котором написала о дальнейших выступлениях в России.

Instasamka (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

«Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам», — рассказала артистка. Ранее Инстасамка заявила, что Россия дала ей «некоторые возможности», но в то же время и было много сложностей, с которыми ей приходилось сталкиваться. «Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели», — написала она.

ИА REGNUM напоминает, что 25 апреля 2022 года Инстасамка попала ДТП на территории Дубая (ОАЭ). Она не справилась с управлением спорткара марки Lamborghini, в результате чего въехала в столб в пустыне — позже выяснялось, что Зотеева села за руль, не имея водительских прав.

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